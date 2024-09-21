Haberler



3. Sayfa



Esenyurt'ta otomobil engelli kadına çarptı: 2 yaralı

Esenyurt'ta otomobil engelli kadına çarptı: 2 yaralı Bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolda yürüyen engelli bir kadına, ardından park halindeki otomobile çarparak durdu. Kadın ve sürücü kazada yaralanırken, hastaneye kaldırılan engelli kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.