İHA
İstanbul''da Esenyurt Gökevler Mahallesi 564. Sokak'ta kontrolden çıkan otomobil, önce yolda yürüyen engelli bir kadına, ardından park halindeki minibüse çarparak durdu.
Kaza nedeniyle sürücü ve yola savrulan engelli kadın yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevre hastaneye kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Hastaneye kaldırılan engelli kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Çevrede önlem alan polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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