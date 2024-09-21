İHA

İstanbul''da Gökevler Mahallesi 564. Sokak'ta kontrolden çıkan otomobil, önce yolda yürüyen engelli bir kadına, ardından park halindeki minibüse çarparak durdu.

nedeniyle sürücü ve yola savrulan engelli kadın yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevre hastaneye kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Hastaneye kaldırılan engelli kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Çevrede önlem alan polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editör