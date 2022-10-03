Ahmet Ş. isimli bir şahıs, alkollü olduğu öne sürülen yabancı uyruklu kadının otomobiline binmeye çalışması üzerine, kadını sokakta sürükledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, dün saat 01.45 sıralarında alkollü olan yabancı uyruklu kadın, Ahmet Ş.'nin otomobiline binmek istedi.

Ahmet Ş. otomobiline almak istemeyince, kadını sokakta sürükleyerek otomobilden uzaklaştırdı. Ahmet Ş.’nin yeniden direksiyona geçtiği anda kadın, tekrar koltuğa geçti.

Kadını içeriden iterek çıkaran Ahmet Ş., tekrar sürükleyerek uzaklaştırdı.

DHA’nın haberine göre; güçlükle ayağa kalkan kadın, son kez kapıyı yumruklayarak tepki gösterse de sonuç alamadı. Çevredekiler ise Ahmet Ş.'ye tepki gösterdi. Şikayetçi olmak için polis çağıran Ahmet Ş., polisin gelmesi ile şikayetçi olmaktan vazgeçti.

“Karışmak istemedim, korktum”

Olayın yaşandığı yerde esnaf olan Yusuf Aydın, "Kadın sarhoştu. Zorla sürüklüyordu. Ben bir şey yapamadım. Karışmak istemedim, korktum. Kadının korktuğunu da gördüm." dedi.

Olay anları kamerada

Sokak ortasında yaşanan gergin anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının zorla araçtan indirildiği, ardından tekrar binmeye çalıştığı görüldü. Ahmet Ş., tarafından otomobilden itilerek çıkarılan kadının kaldırımda sürüklenmesi ise çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Esenyurt'ta, otomobile binmek isteyen kadını sürükledi ViDEO