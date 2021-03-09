Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir oto tamir dükkanına girdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Sanayi Sitesi içinde meydana gelen olayda, bir oto tamirci dükkanına geri manevra yaparak yanaşmaya çalışan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti.

YARALANAN OLMADI

Kontrolden çıkan araç, kapalı dükkanın kepengini parçalayarak içeri daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Yaşananlar ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere arabanın geri gelirken kontrolden çıkıp kepengi delmesi ve dükkana girdiği anlar yansıdı.

Esenyurt'ta otomobilin dükkana daldığı anlar VİDEO





