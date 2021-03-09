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    Esenyurt'ta otomobilin dükkana daldığı anlar

    Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir oto tamir dükkanına girdi.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:00
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    Esenyurt'ta otomobilin dükkana daldığı anlar

     

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Sanayi Sitesi içinde meydana gelen olayda, bir oto tamirci dükkanına geri manevra yaparak yanaşmaya çalışan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti.

    YARALANAN OLMADI

    Kontrolden çıkan araç, kapalı dükkanın kepengini parçalayarak içeri daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

    Yaşananlar ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere arabanın geri gelirken kontrolden çıkıp kepengi delmesi ve dükkana girdiği anlar yansıdı.

    Esenyurt'ta otomobilin dükkana daldığı anlar VİDEO

    Esenyurt ta otomobilin dükkana daldığı anlar #1

    Esenyurt ta otomobilin dükkana daldığı anlar #2

    Esenyurt ta otomobilin dükkana daldığı anlar #3

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