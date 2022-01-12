Esenyurt'ta otomobille gelip silahla saldırdı

Otomobilli bir saldırgan, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu kişiyi tabancayla bacağından yaraladı. Şüpheli bir süre sonra tekrar sokağa dönüp ateş etmeye başladı ancak tabancası tutukluluk yaptı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil, Azerbaycan uyruklu bir kişinin yanına yaklaştı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HIRSINI ALAMAYIP GERİ DÖNDÜ, SİLAHI TUTUKLULUK YAPTI

Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.