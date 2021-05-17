Aniden yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı. Çocuğun ailesi, çarpan araca saldırdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi 2679 Sokak’ta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Elif Kızıltaş, bir anda yola atladı.

O sırada seyir halinde olan bir araba çocuğa çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, küçük Elif’i aracın altından çıkararak, çarpan aracın içine koydu.

Kızlarını gören aile araca saldırınca, sürücü olay yerinden hızla ayrılarak çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Ağır yaralanan Elif, hastanede tedavi altına alındı.

“FABRİKA KAMYONLARINI ÇEKİYOR”

Mahalleli, sokakta bulunan yeşil alanın fabrika tarafından işgal edildiğini, bu sebeple çocukların yolda oynamak zorunda kaldığını söyledi.

Cemalettin Bilgin isimli bir çevre sakini, “Bizim çocuklarımızın oynayacak yeri yok. Mahalle kalabalık, çocuklar hep bu sokakta oynamak zorunda. Burada belediyenin yeşil alanı var ama fabrika kamyonlarını çekiyor buraya. Çocuklarımıza daha da başka oynamaya yer yok. Arabaların da çoğu hızlı geçiyor. Fabrika buradaki kaldırımı da kapatmış kendisi kullanıyor. Çocuklar buraya iniyor bekçi bağırıyor izin vermiyor. Ne yapacağız kardeşim biz?” ifadelerini kullandı.

“5-6 METRE SÜRÜKLEDİ”

Kazaya şahit olan Hakkı Tekin ise o anları şu ifade ile anlattı:

“Araba geliyordu aşağıdan çok hızlı değildi. Çocuk önüne atladı. Çocuk arabanın altına düştü sonra 5-6 metre sürükledi buraya kadar. Çocuk orada oturuyordu, bir anda fırladı. Aracın altında kalan çocuğu biz aldık. Adam da hemen indi aldı. Çocuğun ağzından kan geliyordu.”

Esenyurt’ta, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı VİDEO