Evin önüne park edilen arabayı çalan hırsızlar, aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar.Arabanın sahibi ise "50 bin lira zararım var,emniyet mensuplarından haber bekliyoruz" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşanan olayda aracını evinin önüne park ederek işe giden Gökhan Kanlıdere, iki gün sonra işten döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamadı.

PARK HALİNDEKİ ARABAYI ÇALDILAR

Polise başvuran Kanlıdere, aracının otoparka çekildiğini düşündü. Ardından aracının otoparkta da olmadığını anlayan vatandaş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde iki şüpheli şahsın gece saatlerinde aracı iterek çaldığını gördü.

Yaşadığı ilk şokun ardından hırsızlığı polise bildirdi.

"2 KİŞİDEN BİRİ ARABAYI İTİYORDU"

Gökhan Kanlıdere, olayın geçtiğimiz hafta Salı günü meydana geldiğini ve evde kimse olmadığını belirterek, "Ben tır şoförlüğü yapıyorum, Salı günü akşam evden çıktım ve Perşembe günü geri geldim. Arabamın yerinde olmadığını gördüm. Emniyete şikayetçi oldum ancak olaydan üç gün sonra gelebildim. Olayı güvenlik kamerasından izledim ve her şey net bir şekilde görülüyordu. Kamera görüntülerinde iki kişinin olduğunu gördüm. Birisi arabanın direksiyonuna geçiyor, diğeri ise arabayı itiyordu.

Esenyurt'ta park halindeki araba çalındı VİDEO







"BU ARABAYI BİLE DİREKSİYON SALLAYARAK KAZANIYORUZ"

Aracı iterek götürüp çaldılar. Binamızın haricinde yakın yerlerde güvenlik kamerası olmadığı için nereye götürdüklerini henüz bulamadı. 50 bin lira zararım var. Bu arabayı bile direksiyon sallayarak kazanıyoruz. Benim gibi nice mağdurlar var belki işe gidip 15 gün gelmeyen var. Emniyet mensuplarına söyledik ve haber bekliyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok" dedi.