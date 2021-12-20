Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki bir otomobile çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sahibini ise 15 bin TL zarara uğrattı.

İstanbul Esenyurt'taki Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek oto galeriye ait park halindeki araca çarptı.

15 BİN TL DEĞERİNDE HASAR BIRAKTI

Kazanın ardından sürücü, arkasına bakmadan yoluna devam etti. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken park halindeki araçta yaklaşık 15 bin TL değerinde hasar meydana geldi.

"ÇOK SÜRATLİ GELEREK ARABAMIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ"

Kaza sonrası mağduriyetini dile getiren araç sahibi Özgür Aşılıoğlu, "Pazar günü, dükkanımı kontrol etmek için geldim ve aracımı bu halde gördüm. 'Bu araba benim değil' dedim, aracımı tanıyamadım resmen. Kamera kayıtlarını kontrol ettiğimde olayı gördüm. Araç, çok süratli bir şekilde gelerek arabanın üstüne çıkmış. Araç olaydan sonra yola geri çıkarak kaçmaya başlamış. Aracımın şu an 15-20 bin TL kadar bir masrafı var. Herhangi bir kaza kaydı olmayan aracımın değer kaybı da cabası" dedi.

Esenyurt'ta park halindeki arabaya çarptı VİDEO

