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    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı

    Site sakini, aracını binanın önüne park eden sürücü ile tartışmaya başladı. Öfkelenen sürücünün, yayaya araç ile çarptığı anlar kayda alındı.
    • 02.01.2023 - 13:18
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:39
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    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı

    Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne aracını park eden sürücü ile tartıştı.

    Tartışma giderek büyüyünce site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Otomobiliyle çarptı

    Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak kaputun üstünde metrelerce sürükledi. Çevredekiler, kurtarmak için aracın arkasından koştu.

    Kendini aracın üstünden attı

    Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilden attı. Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

    Ardından da şikayetçi olan kişiyi ifadesini almak için emniyete götürdü.

    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı VİDEO

    Esenyurt ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı #1

    Esenyurt ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı #2

    Esenyurt ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı #3

    Esenyurt ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı #4


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