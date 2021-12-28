Esenyurt'ta parkta öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili tutuklandı

Ayrıldığı eşini kıskançlık nedeniyle bıçaklayan Erdal D., polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'taki Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, parktan gelen bir kadın çığlığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, geldiği sırada bıçaklanmış bir kadınla karşılaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Karın ve sırt bölgesinden birçok kez bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının, 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz olduğu belirlendi.

6 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Meryem Yılmaz'ın, otobüslerde muavinlik yapan Erdal D. ile gönül ilişkisi olduğunu ancak 6 ay önce ayrıldıkları belirlendi.

Ancak ayrılığa rağmen Meryem Yılmaz'ı rahatsız etmeye devam eden Erdal D.'nin, olay günü kadınla parkta buluştuğu öğrenildi. Burada ikili arasında yaşanan kavga sırasında kıskançlık krizine giren Erdal D.'nin, Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSÜNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, şüphelinin olayın hemen ardından şehirler arası otobüse binerek Gaziantep'e doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı.

Bu gelişme üzerine harekete geçen bir ekip, şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Ankara yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan şüpheli Erdal D. gözaltına alındı. Otobüse yapılan operasyon ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TUTUKLANDI

İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Erdal D.'nin, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.