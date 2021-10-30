Esenyurt’ta pazarcıların tezgah kavgası

Pazarcılar arasında ‘tezgahımı devirdin’ kavgası polisin araya girmesiyle son buldu. Pazarcıların birbirine tahta kasaları fırlattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi kapalı pazar alanında, bir pazarcı diğerinin tezgahına araçla çarpınca tezgah devrildi.

Pazarcılar arasında ‘tezgahımı devirdin’ tartışması yakınlarının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Çıkan kavgada pazarcılar tahta kasa ve sopaları da birbirine fırlattı.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgas VİDEO

2 YARALI

Kavga sonra 2 kişi darptan dolayı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi.