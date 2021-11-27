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    Esenyurt'ta plastik üretimi fabrikasında yangın

    Dört katlı fabrikanın bacasında başlayarak binaya yayılan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 09:52
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    Esenyurt'ta plastik üretimi fabrikasında yangın

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 3127 Sokak'ta bulunan 4 katlı plastik fabrikasının bacasında, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Bacadan ikinci kata sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ikinci kattaki yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler ise zemin kattan tahliye edildi.

    Esenyurt'ta plastik üretim yapan fabrikada yangın

    YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

    Olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

    Esenyurt ta plastik üretimi fabrikasında yangın #1

    Esenyurt ta plastik üretimi fabrikasında yangın #2

    Esenyurt ta plastik üretimi fabrikasında yangın #3

    Esenyurt ta plastik üretimi fabrikasında yangın #4

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