Esenyurt'ta plastik üretimi fabrikasında yangın

Dört katlı fabrikanın bacasında başlayarak binaya yayılan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 3127 Sokak'ta bulunan 4 katlı plastik fabrikasının bacasında, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bacadan ikinci kata sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ikinci kattaki yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler ise zemin kattan tahliye edildi.

Esenyurt'ta plastik üretim yapan fabrikada yangın

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.