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    Esenyurt'ta polis, düzensiz göçmenleri yakaladı

    İlçenin ara sokaklarında düzensiz göçmen denetimi yapan güvenlik güçleri, şahısları tek tek durdurarak belgelerini kontrol etti. Kontrolde 335 kaçak göçmen yakalandı.
    • 02.06.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 11:40
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    Esenyurt'ta polis, düzensiz göçmenleri yakaladı

    Yurt genelinde yaşanan düzensiz göçmen sorunu nedeniyle güvenlik güçlerinin, kaçak yollarla ülkeye giren eksik evraklı kişileri yakalama işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da da harekete geçen ekipler, Esenyurt'ta düzensiz göçmen operasyonu yürüttü.

    Meydan ve ara sokaklar kontrol edildi

    İlçenin meydanı başta olmak üzere yabancı nüfusun yoğunlukta bulunduğu ara sokaklarda belge kontrolü yapan polis ekipleri, eksik belgesi olan veya ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yüzlerce göçmeni yakaladı.

    335 düzensiz göçmen yakalandı

    Polis ekipleri Esenyurt sokaklarında tek tek evrak kontrolü yaparken, denetimlerde 335 düzensiz göçmen yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; emniyet güçleri tarafından işlemleri tamamlanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Tuzla’da bulunan İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

    Esenyurt ta polis, düzensiz göçmenleri yakaladı #1


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