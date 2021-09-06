Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler okula gelmeye başladı. İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta okul önünde bekleyen polis ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Hasretle beklenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün başladı.

Yaklaşık iki yıldır kapalı olan okullar, bugün itibarıyla yoğun tedbirler alınarak açıldı.

Öğrenciler okula maske ve ateş ölçümü yapılarak alınırken, yeniden sınıfları ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

200 POLİS DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu süreçteki denetimlere destek veren, İstanbul'un en kalabalık semti olan Esenyurt'ta, 200 polis okul önlerinde güvenliği sağlamak için denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt’ta polis ekipleri, okulun ilk günü denetim gerçekleştirdi VİDEO









POLİS EKİPLERİ TAM NOT ALDI

Okul girişinde maske ve diğer denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan polisler, veli ve öğrencilerden ise tam not aldı.

"GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI ÇOK GÜZEL"

Okulun ilk gününde büyük heyecan yaşadığını ifade eden öğrencilerden Ravza Doğan, “Yaklaşık iki yıldır okullarımız kapalı olduğu için okula gidemiyorduk. Dersleri sanal ortamda işliyorduk, bu sebeple de bizim için çok büyük bir zorluk oluyordu. Artık okullar açıldı bu çok güzel oldu artık derslerimize ağırlık verebiliriz. Öte yandan ise arkadaşlarımız ile kavuştuk. Şu anda çoğu arkadaşım burada. Polis ekiplerinin burada bulunması ise çok iyi bir şey. Sonuçta okullarda büyük bir kalabalık var ve bu süreçte güvenliğin sağlanması için polis ekiplerinin çalışması çok güzel.” dedi.





"ÇOCUKLARIN BİR DÜZENİ OLACAĞI İÇİN MUTLUYUZ"

Kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan velilerden biri olan Adem Doğan, “Okullar yaklaşık iki yıldır yoktu ve bu süreçte öğrencilerin bir düzeni olmadı. Bugün itibarı ile okullar açıldı ve çocukların bir düzeni olacağı için mutluyuz. Bundan sonra inşallah çocuklarımızın düşen ders notları ve aksayan eğitimleri kısa sürede düzelecek. Bu süreçte de polis ekiplerinin okul önlerinde beklemesi çok güzel. Okullarda bir sürü öğrenci bir arada bulunuyor ve burada güvenliğin sağlanması için polis ekiplerinin bulunması çok güzel bir çalışma.” diye konuştu.



