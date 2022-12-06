Bir apartmana girmek üzereyken hırsızı yakalayan vatandaş, polis gelene kadar şüpheli şahsın üzerine diziyle bastırdı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, hırsızlık yapmak için sokaktaki bir apartmana girmeye çalışan şüpheli şahıs, mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayan vatandaş, yere yatırıp tekrar kaçmaması için diziyle üstüne bastırarak başında bekledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi.

Olay anları kamerada

Ekipler tarafından karakola götürülen şahsın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İHA’nın haberine göre; görüntülerde hırsızı yakalayan vatandaşın, polis ekipleri gelene kadar diziyle şahsın üstüne basarak başında beklediği ve polis ekiplerinin şahsı gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Esenyurt’ta, polis gelene kadar hırsızın başından ayrılmadı VİDEO

