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    Esenyurt’ta polisten kaçarken kaza yaptılar

    Gece saatlerinde boş arazide silah sesi duyulduğu ihbarı alan ekipler olay yerine intikal etti. Şüpheliler polisi görünce kaçınca kovalamaca yaşandı.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:33
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    Esenyurt’ta polisten kaçarken kaza yaptılar

    İstanbul’un Esenyurt’ta ilçesinde, gece saatlerinde boş bir arazide silah sesleri duyulduğu ihbarı alan ekipler olay yerine gitti.

    Polislerin geldiğini gören 2 şüpheli, ticari araca binip olay yerinden kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şüphelileri takibe aldı.

    ALKOLLÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

    Dur ihtarına uymayan ve polisten kaçan şahıslar, Talatpaşa Mahallesi’nde park halindeki araca çarparak kaza yaptı.

    Yakalanan sürücü Sercan K. ve yanındaki Murat Ç.’nin alkollü oldukları tespit edildi.

    Esenyurt’ta polisten kaçarken kaza yaptılar VİDEO

    HIRSIZLIK KAYITLARI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

    Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sırasında daha önce hırsızlık kayıtları olduğu öğrenildi.

    Adliyeye sevk edilen şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için para cezası aldı.

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