10 yaşındaki Serebral Palsi hastası çocuk, ailesiyle birlikte evlerine dönmek için dolmuş bekledi. Yoldan geçen 3 minibüs, pusetin yer kaplayacağı düşüncesiyle aileyi araca almadı.

Toplu ulaşım araçlarında engelli bireylere yönelik mağduriyet sürüyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt.

Akşam saatlerinde bir aile, 10 yaşındaki Serebral Palsi hastası çocuklarıyla birlikte gezmeye çıktı.

3 dolmuş aileyi almadı

İlerleyen saatlerde evlerine dönmek için yola çıkan aile, havanın soğuk olması nedeniyle minibüs beklemeye başladı.

Engelli çocuğun babası Esat Yalçın, gelen dolmuşlara durmaları için el işareti yapsa da 3 dolmuş, engelli pusetindeki çocuğu ve ailesini almadan yoluna devam etti.

İHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından gelen minibüs, çevredeki vatandaşların da tepkileri sonrasında engelli çocuğu ve ailesini araca aldı.

Esenyurt’ta pusetteki engelli çocuk dolmuşa alınmadı ViDEO

"Bu konuda sürekli mağdur oluyoruz"

Baba Yalçın, “Bugün çocuğumuzu hava alması için eğlenceye götürdük bir AVM’ye. Çıkışta hava soğuktu yağış başlamak üzereydi. Yaklaşık 1 saatte 3 tane minibüs geçti, el kaldırdığımız halde gördükleri halde bizi minibüse almadılar, bu durum bizi çok üzdü. Bu konuda sürekli mağdur oluyoruz. Bizler engelli çocuklarımıza empatiyle yaklaşmalarını istiyoruz. Minibüsçülerin genellikle düşüncesi şu; araba yer kapladığı için yolcu alımı kısıtlanıyor bunlar insanlıktan önce ticareti düşünüyor. Kanunda her toplu taşıma aracında engelliler için ayrılan bir yer bulunur. Ama maalesef biz bu hakkı kullanamıyoruz bizden esirgiyorlar. Yetkililerin bu konuda görevlerini yerine getirmelerini rica ediyorum.” dedi.

"Toplu taşımalardaki durum ailelerimizin canına tak etti"

Esenyurt Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Bahattin Demir, “Şu anda binlerce üyemiz var ve her gün bir üyemiz sorun yaşıyor. Özellikle toplu taşımalardaki durum ailelerimizin canına tak etti. Bu çocuğun da gezmeye eğlenmeye ihtiyacı var. Şimdi anneler cesaret edemiyor yağmur yağdığında yolda kaldıkları için. Biraz empati ne olur! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum bakın bu çocuklarımıza yazık günah, bugün belki sağlıklıyız ama yarın hangimiz sağlık olacağız veya engelli olacağız bunun garantisi yok. Yarı yolda kalmak istemiyorsanız siz de çocuklarımızı yarı yolda bırakmayın.” dedi.