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    Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi

    Depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu tahmin edilen 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünlerine polis ekiplerince el konularak 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:35
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    Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını belirledi.

    Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese, dün operasyon düzenlendi.

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonda emniyet ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

    Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi

    10 TON SAHTE ÜRÜN BULUNDU

    Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen; 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan,3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

    Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte temizlik ürünü ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden sergilendi.

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