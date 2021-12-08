Depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu tahmin edilen 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünlerine polis ekiplerince el konularak 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını belirledi.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese, dün operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda emniyet ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi

10 TON SAHTE ÜRÜN BULUNDU

Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen; 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan,3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte temizlik ürünü ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden sergilendi.





















