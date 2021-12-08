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- Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi
Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi
- DHA
- 08.12.2021 - 11:10
- Güncelleme : 08.12.2021 - 11:35
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta şüphelilerin sahte temizlik ürünleri sattığını belirledi.
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese, dün operasyon düzenlendi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda emniyet ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.
Esenyurt'ta sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi
10 TON SAHTE ÜRÜN BULUNDU
Depo olarak kullanılan alanda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olduğu değerlendirilen; 280 adet 10 kilogram ağırlığında toz deterjan, 340 adet 8 kilogram ağırlığında sıvı deterjan,3 bin 380 adet 1 kilogram ağırlığında çamaşır suyu, 2 bin 580 adet 1 kilogram bulaşık deterjanı olmak üzere toplam 10 ton 120 kilogram sahte temizlik ürünleri ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sahte temizlik ürünü ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden sergilendi.