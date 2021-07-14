Husumetlilerinden kaçan bir şahıs, girdiği sitede saklanacak yer bulamadı. O sırada bir araçla bölgeden geçmekte olan husumetlisi, şahsı fark edince kurşun yağdırdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde, husumetli şahıslar aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında şahıslardan biri, aracıyla kaçarak saklanmak için bir siteye girdi. Fakat girdiği sitenin içinde saklanacak yer bulamadı.

İçinde arkadaşlarının da bulunduğu bir araçla olay yerine gelen husumetlisi, şahsı fark etti.

Belindeki silahını çıkaran şahıs, tehdit ve küfürler eşliğinde şahsın üzerine koştu.

KURŞUN YAĞDIRDI

Husumetlisin silahla üzerine geldiğini göre şahıs ise hızla siteden geri çıkarken, silahlı şahıs arkasından kurşun yağdırdı.

Silahlı şahıs, arkadaşlarının sürdüğü araçla kaçan şahsın peşinden girmek istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

O sırada bir polis, duruma müdahale etti.

Polis, dur ihtarına uyulmaması üzerine silahına davrandı.

KAMERAYA YANSIDI

Aracın tekerlerine ateş ederek durdurmaya çalıştı.

Arkadan gelen kurşunlara rağmen devam eden kovalamaca anları, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta saklandığı sitede kurşun yağmuruna tutuldu VİDEO

“BAĞIRARAK ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI”

Yaşanan o anları anlatan bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

“Karşıda görünen iki binanın arasına bir araç girdi. Sonra arkasından başka bir araçla gelen şahıs arkasından bağırarak ateş açmaya başladı. Aracıyla giren adam geri geldiği yerden çıkarak kaçmaya devam etti. Ateş eden şahıslar adamı takip etmek isterken birisi de ben polisim diyerek adamlara ateş açmaya başladı.”