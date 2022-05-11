Esenyurt'ta saniyeler içinde otomobili çalındı

Terziden kıyafetlerini aldığı sırada kontak anahtarını üzerinde bıraktığı otomobili çalınan Savaş Bekçi, aracının bulunmasına yardım eden kişiyi 10 bin lirayla ödüllendirecek.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, Savaş Bekçi isimli vatandaş, kıyafetlerini almak için geldiği terzinin önünde kontak anahtarını üzerinde bırakarak, otomobilinden indi.

DHA'nın haberine göre; Bekçi'nin araçtan indiğini gören 2 şüpheli, durumu fırsat bilip, otomobili çaldı. Dükkandan çıktığında aracının sokağın sonundan döndüğünü gören Bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"15 saniye sürdü, peşinden koştuk göremedik"

Otomobili çalınan Savaş Bekçi, "Ben, buradaki terziye pantolonlarımı bırakmıştım. 10 saniyelik olay. İnip, hemen alayım dedim. Aracımla terzinin önüne yanaştım. 15 saniye sürdü. Maalesef kontak anahtarı üzerindeydi. Geri döndüğümde arabanın olmadığını fark ettim. Koştuk peşinden ama göremedik. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceledik. Gördük ki, 2 kişi beni takip ediyor. Daha sonra da aracı alıp, gidiyor." dedi.

"10 bin lirayla ödüllendireceğiz"

Otomobilinin bulunmasına yardım edecek kişileri 10 bin lirayla ödüllendireceğini söyleyen Bekçi, "Aracımızın 200-300 bin lira değeri vardı. Bir yerde gören olursa, bulmamıza yardımcı olurlarsa 10 bin lira ile ödüllendireceğiz. İnşallah iyi niyetli çıkarlar. Aracımızı teslim ederler. Biz de şikayetimizden vazgeçeriz." ifadelerini kullandı.









