Petrol
92.62
-0.56%
Euro
19.3559
0.70%
Dolar
18.609
0.03%
Altın
1.064
0.39%
Borsa
4576
0.12%
Bitcoin
321.941
0.78%
BTXN Coin
7.70
19.37%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Esenyurt'ta sarkıntılık yapan şahsı hastanelik ettiler

    Esenyurt’ta aracıyla geçerken yoldaki bir kadına sarkıntılık yapan şahıs, sokak ortasında kalaslarla dövüldü.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta sarkıntılık yapan şahsı hastanelik ettiler

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nden araçla geçen şahıs, yol kenarındaki bir kadına sarkıntılık yaptı.

    Durumu fark eden kadının yakınları, şahsı kovalamaya başladı. Araç sürücüsü, kovalamaca sırasında girdiği bir sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu.

    Öfkeli kişiler, araçtaki şahsa vurmaya başlarken aralarından biri, arabanın ön ve arka camlarını yerdeki kalasları alarak kırdı.

    "Bu adam bir sapık"

    Taraflardan biri diğerlerini sakinleştirmeye çalışırken bir kişi, araçtaki şahsı işaret ederek “Bu adam bir sapık. Polisi arayın.” dedi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sarkıntılık yapan şahsı hastanelik ettiler VİDEO

    Esenyurt ta sarkıntılık yapan şahsı hastanelik ettiler #1


    Eskişehir'de magandalar millet bahçesini harap etti
    3. Sayfa

    Eskişehir'de magandalar millet bahçesini harap etti

    Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
    Eğitim

    Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir