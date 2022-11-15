Esenyurt'ta sarkıntılık yapan şahsı hastanelik ettiler

Esenyurt’ta aracıyla geçerken yoldaki bir kadına sarkıntılık yapan şahıs, sokak ortasında kalaslarla dövüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nden araçla geçen şahıs, yol kenarındaki bir kadına sarkıntılık yaptı.

Durumu fark eden kadının yakınları, şahsı kovalamaya başladı. Araç sürücüsü, kovalamaca sırasında girdiği bir sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu.

Öfkeli kişiler, araçtaki şahsa vurmaya başlarken aralarından biri, arabanın ön ve arka camlarını yerdeki kalasları alarak kırdı.

"Bu adam bir sapık"

Taraflardan biri diğerlerini sakinleştirmeye çalışırken bir kişi, araçtaki şahsı işaret ederek “Bu adam bir sapık. Polisi arayın.” dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarkıntılık yapan şahsı hastanelik ettiler VİDEO