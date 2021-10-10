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- Esenyurt'ta sıkıştırılan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt'ta sıkıştırılan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- İHA
- 10.10.2021 - 08:52
- Güncelleme : 10.10.2021 - 09:20
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobilin sıkıştırılması sonucu kaza yaşandı.
Gece saatlerinde aynı istikamete giden iki otomobil, trafikte birbirlerini sıkıştırması sonucu, 34 ACE 696 plakalı araç sıyrılmak isterken tır ile çarpıştı.
Kimliği belirlenemeyen sürücü, çarpmanın etkisi ile araç içerisinde savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahalelerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Kazaya sebep olan otomobil ve tırın sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Esenyurt'ta sıkıştırılan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan olayın ardından oluşan uzun araç kuyruğu, polis ekiplerinin müdahalesi ile açıldı.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.