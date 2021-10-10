Haramidere bağlantı yolunda yaşanan feci kaza nedeni ile otomobil ve tır sürücüleri gözaltına alındı. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobilin sıkıştırılması sonucu kaza yaşandı.

Gece saatlerinde aynı istikamete giden iki otomobil, trafikte birbirlerini sıkıştırması sonucu, 34 ACE 696 plakalı araç sıyrılmak isterken tır ile çarpıştı.

Kimliği belirlenemeyen sürücü, çarpmanın etkisi ile araç içerisinde savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahalelerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kazaya sebep olan otomobil ve tırın sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Esenyurt'ta sıkıştırılan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO









İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından oluşan uzun araç kuyruğu, polis ekiplerinin müdahalesi ile açıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.