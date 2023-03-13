Esenyurt'ta site mağdurları: Evlerimizi istiyoruz

Esenyurt'ta bulunan bir site projesinden konut satın alan onlarca kişi, evlerinin zamanında teslim edilmediğini iddia ederek, şirket binası önünde protesto gerçekleştirdi. Depreme dayanıksız evlerde oturmak zorunda kaldıkların belirten bazı mağdurlar, projenin bitirilerek konutların teslim edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu,

Elimde tuttuğum tüketici kanunu 2014 yılında yenilendiğinde bu inşaatlar daha yeni yapılıyordu. Bu kanuna göre, verilmesi gereken teminatlar verilmemiş. Burada mağduriyet yaşanıyor. Tamamlama sigortası yapılmamış. Satışlar tapudan değil, şirket kâğıdı ile yapılmış. Oysa bu kanundan önce bile yapılmış sözleşmelerin 1 yıl içinde bu kanuna uygun hale getirilmesi yasal zorunluluk. İnşaat sahipleri hala harekete geçmiyor. Mağdurlar çaresiz. Umutsuz şekilde burada gelip haykırıyorlar.