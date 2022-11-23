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    Esenyurt’ta sıvı yağ hırsızı kaçtı, market çalışanı kovaladı

    Marketten 20 litrelik sıvı yağ çalmak isterken yakalanan şahıslar, yağları bırakıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 23.11.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:31
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    Esenyurt’ta sıvı yağ hırsızı kaçtı, market çalışanı kovaladı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahallesi’nde bir markete gelen iki şüpheliden biri kapıda beklerken, diğeri müşteri gibi içeri girdi.

    Reyonların arasında yürümeye başlayan şüpheli, bir süre etrafa baktıktan sonra rafta bulunan 4 adet 5 litrelik sıvı yağı aldıktan sonra kasaya gider gibi yapıp, marketten çıkmak üzere giriş kapısına yöneldi.

    Diğer şahıs ise onun için kapıyı açtı, şüpheli elindeki 20 litrelik yağ ile dışarı çıktı.

    Market çalışanı fark edince, yağları bırakıp kaçtı

    Hırsızın dışarı çıktığını fark eden market çalışanı, şahsın peşinden koşmaya başladı.

    İHA’nın haberine göre; kadının kendisini kovaladığını fark eden şüpheli, yağları bırakıp kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası market çalışanı Esra Eryahşi, 640 lira değerindeki sıvı yağları markete geri getirdi.

    Esenyurt’ta sıvı yağ hırsızı kaçtı, market çalışanı kovaladı ViDEO

    Hırsızlık anları kamerada

    Yaşanan anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde iki şahsın, marketin giriş kapısına geldikten sonra birinin içeri müşteri gibi girdikten sonra reyon bulunan 4 adet yağı aldığı, hızlı şekilde giriş kapısına yöneldiği sırada dışarıda bulunan şüphelinin kapıyı açtığı, olayı fark eden market çalışanının ise hırsızı kovaladıktan sonra yağları geri getirdiği görüldü.


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