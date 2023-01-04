Esenyurt'ta skuterli kadına çarpan taksi şoförü yoluna devam etti

Esenyurt'ta skuterli kadına çarpan taksi şoförü yoluna devam etti

Kaldırım üzerindeki skuterli kadına çarparak yoluna devam eden taksi şoförü, "Araçta hasta vardı" diyerek açıklama yaptı.

İstanbul'un en büyük ulaşım sorunları arasında bulunan ticari taksi, her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Vatandaşları yoldan almayan, müşteri seçen taksi şoförleri trafikte de sorun yaratmaya devam ediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde öğle saatlerinde bir taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi.

Skuterlı kadına çarpıp umursamadı

O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti.

O anlar kayıt altına alındı

Yaşanan anlar, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta skuterli kadına çarpan taksi şoförü yoluna devam etti VİDEO



Taksi şoförü yakalandı

Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu.

Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi.





"Hasta kadını yetiştirmek için çıktım"

Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım." dedi.

"Kaldırımdaki kadını uyardım"

Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti." şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı.

4 bin 64 lira para cezası kesildi

DHA'nın haberine göre, araç parka çekilirken şoförün ruhsatı, 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.