Kaçak göçmenlerin kaldığı tespit edilen 105 adreste, şok evlere operasyon düzenlendi. 101 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, evleri kiralayan 7 site yöneticisi yakalandı.

İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit eden İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 101 kaçak göçmen yakaladı.

Site yöneticiler, kiralamada yardım etti

DHA’nın haberine göre; geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilen kaçak göçmenler, polise verdikleri ifadelerinde evleri kiralamalarına site yöneticilerinin yardım ettiklerini belirtti.

Esenyurt’ta şok evlere operasyon: 101 kaçak göçmen yakalandı VİDEO



7 site yöneticisi gözaltına alındı

İfadelerin ardından polis bu sefer de evleri kiraladıkları tespit edilen 7 site yöneticisine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Her göçmen için ayrı para cezası

Şüphelilerin her birine kaçak göçmenlere ev kiralayarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle her bir göçmen başına 2 bin 574 liradan toplam 259 bin 974 lira ceza kesildi.