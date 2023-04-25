Esenyurt'ta sokak köpeği kazaya neden oldu: 1 ölü 2 yaralı Esenyurt'ta aniden yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücünün yol kenarında bekleyenlerin arasında daldığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

Yurt genelinde çözüm üretilemeyen başıboş sokak köpekleri yine can aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşanan olayda, araç sürücüsü Berat Kaya, yoldan karşıya geçen köpeği görünce manevra yaptı.

O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaya, yol kenarında işe gitmek için bekleyen iki vatandaş ile köpeğe çarptı.

Kaya’nın aracı, çevredeki araçlara çarparak dururken, vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yaralı şekilde yatan Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve araç sürücüsü Berat Kaya’yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hastaneye yaralı şekilde kaldırılan 62 yaşındaki Mustafa Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü serbest bırakıldı

Araç sürücüsü Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşanan o feci kaza anları ise anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Köpekler yola çıktı

Esnaf Burak Manduz ise yaşanan kazayı, şu sözlerle anlattı:

Ben sabah dükkanı açmaya geldiğimde kaza olmuştu. Bir vatandaş, yoldan karşıya geçen köpeğe çarpmamak için kaldırımda bekleyen iki vatandaşa çarpmış. Yaşanan kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını öğrendik. Araç sürücüsü de kazada yaralandı.