Fatih Mahallesi’nde bir şahıs, yol üzerinde park edilmiş arabanın arkasına geçip apartmanın önüne tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.

Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen şahsın o anları, saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri olay karşısında şok yaşadı.

“SOKAK HAYVANLARININ YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM”

Apartman sakinlerinden biri, olay karşısında şok olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenlik kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık.”

Esenyurt’ta, sokak ortasında tuvaletini yaptı VİDEO