Esenyurt'ta sokak ortasını kadını döverek bayıltan maganda yakalandı İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi..

Bu kez adres İstanbul oldu.

Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı.

Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Vatandaşları tehdit etti

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu.

"Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

22 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve D. S. İsimli kadının gördüğü şiddet sonrası bayılmasını ve sonrasında sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlatmıştır.



Yapılan çalışma sonucunda görüntülerdeki şüpheli şahsın, 11 suç kaydı bulunan Ş. D. olduğu tespit edilmiş; şahıs, olay anında yanlarında bulunan E. I. İle birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmekte olup D. S.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.

İstanbul Valisi Davut Gül: Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Vali Gül paylaşımında,şu ifadeleri kullandı: