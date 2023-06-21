Esenyurt'ta sokakta koşan küçük kıza araba çarptı Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kız çocuğunun karıştığı kaza kameraya yansıdı.

İHA

İstanbul'da sokakta koşan kız çocuğu, kendini kazanın ortasında buldu.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün yaşanan kazada, 10 yaşlarında olduğu belirtilen çocuk, karşıya geçmek için koştu.

O sırada seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki kamyonetin arkasından çıkan kıza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savruldu

Küçük kız, çarpmanın etkisiyle yere savrulurken sürücü, kızın babası ile birlikte aracına bindirerek hastaneye götürdü.

Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ailenin sürücüden şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza anını anlattı

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan esnaf Azad Uran, şunları söyledi: