İstanbul'da sokakta koşan kız çocuğu, kendini kazanın ortasında buldu.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün yaşanan kazada, 10 yaşlarında olduğu belirtilen çocuk, karşıya geçmek için koştu.
O sırada seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki kamyonetin arkasından çıkan kıza çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savruldu
Küçük kız, çarpmanın etkisiyle yere savrulurken sürücü, kızın babası ile birlikte aracına bindirerek hastaneye götürdü.
Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ailenin sürücüden şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaza anını anlattı
Yaşanan kaza ile ilgili konuşan esnaf Azad Uran, şunları söyledi:
Kız çocuğu sokaktan karşıya doğru geliyordu. Yukarıdan da araba geliyor. Park halindeki araç kör noktada olduğu için gelen sürücü çocuğu göremedi. Araç hızlı gelmediği halde çocuğa vurdu. Çocuk 1-2 metre kadar aşağı yuvarlandı. Araçtan inen sürücü, çocuğu alıp babası ile birlikte hastaneye götürdü.
Kızın durumunda çok bir şey yok diye biliyorum ama hastanede belli olur. Çocuk, aracın önüne kendini attı. Çocuğu alıp hastaneye götürdükleri için konunun polise şikayet edilip edilmediğini bilmiyoruz.