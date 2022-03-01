Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada

Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada

Yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme tokat saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.