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    Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada

    Yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme tokat saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:44
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    Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir taksici ile aracına binen yabancı uyruklu yolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    TEKME TOKAT SALDIRDI

    Araçtan inen şoför ile yabancı uyruklu şahıs birbirlerine saldırmaya başladı. Taksi şoförü, yolcusuna tekme ve tokatla saldırdı.

    Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada #1

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Bir süre olayı sessizce izleyen çevredeki vatandaşın araya girmesiyle olay son buldu.

    Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada VİDEO

    Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada #2


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