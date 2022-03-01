- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada
Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada
Yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme tokat saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İHA
- 01.03.2022 - 12:27
- Güncelleme : 01.03.2022 - 12:44
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir taksici ile aracına binen yabancı uyruklu yolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
TEKME TOKAT SALDIRDI
Araçtan inen şoför ile yabancı uyruklu şahıs birbirlerine saldırmaya başladı. Taksi şoförü, yolcusuna tekme ve tokatla saldırdı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Bir süre olayı sessizce izleyen çevredeki vatandaşın araya girmesiyle olay son buldu.
Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Esenyurt’ta, taksi şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kamerada VİDEO