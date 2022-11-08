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    Esenyurt'ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti

    Esenyurt'ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti

    Doğan Araslı Bulvarı'nda taksi şoförünün bir kadın yolcuyu araçtan indirerek darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
    • 08.11.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 12:26
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    Vatandaşın sarı terörle olan imtihanı bitmiyor.

    Ulaşımda kolaylık arayan vatandaşların tercihleri arasında olan taksi, yolcuları mağdur etmeye devam ediyor.

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sabah saatlerinde taksi şoförü ve müşteri kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Taksi şoförü kadını darbetti

    İkili araç içerisinde tartışmaya başladı bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darbetmeye başladı.

    Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, olay anında gözü dönen taksi şoförünün kadını darbetme anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti VİDEO

    Esenyurt ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti #1

    Esenyurt ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti #2

    Esenyurt ta taksi şoförü kadın yolcuyu darbetti #3


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