Esenyurt'ta taksi ve yolcu kavgası! Yolcuları almadan gitti Taksiye binmek isteyen iki kişiye, şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabını üzerine başlayan tartışmada taksi sürücüsünün yolcuları bırakıp gittiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da ulaşımda sıkıntı devam ediyor...

Megekent'in en büyük sorunları arasında ulaşım yer alıyor.

Özellikle hızlı ve daha rahat olduğu için tercih edilen taksiler işkence olmaya devam ediyor.

Taksi şoförlerinin yolcu seçmesi ve yolcuları indirmesi üzerine yaşanan tartışmalar her geçen gün artıyor.

Taksi şoförü ve yolcu kavgası

Yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Tartışma, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde pazar günü sabah saatlerinde E-5 Otoyolu Esenyurt mevkiinde yaşandı.

Taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi.

“Ben oraya gitmiyorum”

Taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi.

Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.