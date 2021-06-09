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- Esenyurt’ta taksici ile moto kurye arasındaki yol verme kavgası kamerada
Esenyurt’ta taksici ile moto kurye arasındaki yol verme kavgası kamerada
Taksici ile moto kurye arasında çıkan yol verme kavgasında, taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
- DHA
- 09.06.2021 - 11:44
- Güncelleme : 09.06.2021 - 11:52
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde taksici ile moto kurye arasında yol verme tartışması çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Taksici, bir süre sonra eline geçirdiği termos ile motkuryenin yüzüne vurdu.
Kavgaya, çevredekiler müdahale etti.
Bir süre sonra taksici, kavgayı bırakıp aracına bindi.
Esenyurt’ta taksici ile moto kurye arasındaki yol verme kavgası kamerada VİDEO
TAKSİYİ ÜZERİNE SÜRDÜ
Moto kuryenin arkasından küfrettiğini duyunca, şahsın üzerine aracını sürdü.
Moto kurye, taksiyi yumrukladı.
Taksi şoförü olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.