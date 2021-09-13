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Esenyurt'ta taksici ile yolcunun kavgası

Esenyurt'ta taksici ile yolcunun kavgası

Taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma sokağa taştı. Vatandaşlar olayı güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.