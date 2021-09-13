- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta taksici ile yolcunun kavgası
Esenyurt'ta taksici ile yolcunun kavgası
Taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma sokağa taştı. Vatandaşlar olayı güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 13.09.2021 - 09:33
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:53
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.
KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA
Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
Yaşanan o kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası VİDEO