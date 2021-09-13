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    Esenyurt'ta taksici ile yolcunun kavgası

    Taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma sokağa taştı. Vatandaşlar olayı güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:53
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    Esenyurt'ta taksici ile yolcunun kavgası

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

    İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

    KAVGA SANİYE SANİYE KAMERADA

    Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

    Yaşanan o kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta taksiciyle müşterinin kavgası VİDEO

    Esenyurt ta taksici ile yolcunun kavgası #1

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