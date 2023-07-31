Esenyurt'ta taksiciden itiraf: Beğenmediğim yolcuları almıyorum Uzun süre taksi bekledikten sonra bindikleri taksicinin "Ben Arap yolcuları alıyorum, onlar rahat duruyor" sözleri genç yolcuları şaşkına uğrattı.

İHA

İstanbullunun ulaşım sıkıntısı her geçen gün artıyor...

Bozulan İETT araçlarının yanı sıra bir diğer yandan da ulaşımda taksi sorunu yaşanıyor.

Yaşanan sorunlar vatandaşı canından bezdirirken taksiciler her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Bir yeni olayın adresi ise Esenyurt oldu.

Uzun süre taksi bekleyen ve taksiye alınmadıklarını iddia eden yolcular, bir süre sonra bir taksiyi durdurarak bindi.

"Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum"

Yolculuk sırasında vatandaşlar, taksicilerin kendilerini almadığını söyleyince şoförün tepkisiyle şaşkınlık yaşadı.

Taksici, “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Abi bizim neyimizi beğenmiyorsun” diyerek tepki gösterdi.

"Arap yolcuları alıyorum"

Bu sözler üzerine yine aynı kelimeleri kullanan taksici, ardından ise “istersen şikayet et korkmuyorum. Ben Arap yolcuları alıyorum, onlar rahat duruyor” diyerek konuşmasına devam etti.