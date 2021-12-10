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    Esenyurt'ta taksiciler yolcuyu tekmeledi

    Taksicilerin yerde tekmelediği yolcu "Dur" diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 10:42
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    Esenyurt'ta taksiciler yolcuyu tekmeledi

    İstanbul Esenyurt'ta sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi’nde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü.

    TEKME TOKAT DÖVDÜLER

    Taksiciler, yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi.

    YOLCU "YAPMA" DEDİ

    Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere "Yapma" diyerek kaçmaya çalıştı.

    Esenyurt'ta taksiciler yolcuyu tekmeledi ViDEO

    Esenyurt ta taksiciler yolcuyu tekmeledi #1

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