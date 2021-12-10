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- Esenyurt'ta taksiciler yolcuyu tekmeledi
Esenyurt'ta taksiciler yolcuyu tekmeledi
Taksicilerin yerde tekmelediği yolcu "Dur" diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı.
- İHA
- 10.12.2021 - 09:32
- Güncelleme : 10.12.2021 - 10:42
İstanbul Esenyurt'ta sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi’nde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü.
TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Taksiciler, yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi.
YOLCU "YAPMA" DEDİ
Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere "Yapma" diyerek kaçmaya çalıştı.
Esenyurt'ta taksiciler yolcuyu tekmeledi ViDEO