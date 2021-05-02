Esenyurt’ta yol verme kavgasında muşta ile dövülen taksi şoförünün arkadaşları yol kesip saldırganı linç etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin giriş kapısında Reşit K., taksi şoförü Mehmet F. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Site sakini eline aldığı muşta ile taksi şoförüne saldırdı.

Ağır şekilde yaralanan taksi şoförü kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan kişi sitenin içine kaçtı.

Esenyurt'ta taksiciyi muşta ile döven linç edildi ViDEO

TAKSİCİLER SİTEYİ BASTI

Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi şoförleri ortalığı birbirine kattı. Sitenin içerisine giren taksi şoförleri, saldırganı bularak darbetmeye başladı. Bu sırada Reşit K.’nın aracına da saldıran taksiciler büyük çapta zarar verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede intikal ederek tarafları ayırdı. Reşit K. ile Mehmet F. hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayı kısa bir sürede çözerek kavgaya karışan tarafları tespit etti.

TAKSİCİLERE CEZA KESİLDİ

Taksi sürücüleri gözaltına alınırken araçları ise bağlandı. Olaya taraf olan şahıslar ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifade için karakola götürüldüler.

Ayrıca taksi sürücülerine “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama” suçundan ceza yazıldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.