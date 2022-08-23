Taksi şoförüyle ücret konusunda anlaşamayan Afrikalı yolcular arasında nabızlar yükseldi. Taraflar, kavgaya dönüşen olayda taş ve sopa ile birbirine saldırdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir taksimetre krizi daha yaşandı.

Akevler Mahallesi civarında yaşanan olayda, Afrika uyruklu yolcular ile taksi şoförü arasında ücret anlaşmazlığı yaşandı.

Birbirlerine taş ve sopayla saldırdılar

Bir anda alevlenen tartışmaya taksicinin arkadaşının da katılmasıyla taşlı, sopalı kavga çıktı.

Sokak ortasında birbirlerine saldıran taraflar, taksi içerisindeki müşterinin bağırışlarına ve çocuk yolcuya da aldırmadı.

Dehşet anlar kamerada

Uzun bir süre birbirlerine saldıran şahıslar, bir süre sonra ayrılırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta taksimetre krizi: Afrikalı yolcuyla şoför birbirine saldırdı VİDEO

