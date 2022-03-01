Bir ticari taksi şoförüyle konuşan 4 kişilik grup, yanlarına yanaşarak camını açan başka ticari aracın sürücüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde kimlik bilgileri öğrenilemeyen 4 şahıs, yol kenarında bekleyen ticari taksi sürücüsünün kapısını açarak konuşmaya başladı.

Bu sırada 34 TJV 43 plakalı ticari taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyenlerin yanına yanaşarak camı açıp konuşmak istedi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Ticari taksi sürücüsünün yanaştığı sırada şahıslardan biri, henüz bilinmeyen bir sebeple elindeki tabanca ile ateş açtı.

Neye uğradığını şaşıran ticari taksi sürücüsü aracıyla uzaklaşırken, şüpheli 4 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı.

Ticari taksiye gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta taksiye kurşun yağdırdılar VİDEO



TAKSİCİ ARACINI HASTANEYE SÜRDÜ

Yaralanan sürücüsü, kullandığı taksiyle en yakın hastaneye giderek yardım istedi.

Sağlık ekipleri, sürücünün tedavisine başlarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TİCARİ TAKSİYE ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Ekipler, cadde üstünde silahlı saldırının yaşandığı ve taksinin olay sonrasında park halinde bulunduğu yere geldi.

Etrafa saçılan boş kovanları toplayan polis, çok sayıda kurşun isabet eden ticari taksinin üstünde inceleme yaptı.

“DIŞARI ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİK”

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırının yaşandığı cadde üstünde esnaf olan Rami Fetullahi, “Biz o sıra çalışıyorduk. 4-5 silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımız zaman hiçbir şey görmedik. 2 tane taksi varmış. Taksinin biri gitmişti. Diğeri ise orada bekliyordu.” dedi.