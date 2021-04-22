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Esenyurt'ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı
Esenyurt'ta 61 yaşındaki sürücü Atahac Vasılev, tamir etmek istediği tırın altında kalarak feci şekilde can verdi.
- DHA
- 22.04.2021 - 11:07
- Güncelleme : 22.04.2021 - 11:32
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tır sürücüsü Atahac Vasılev tamir etmek için tırın altına girdi.
TIRIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
Tır bir anda hareket etti. Sürücü Atahac Vasılev de yaklaşık 50 metre tırın altında sürüklendi.
Olay gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu. Ağır yaralanan tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Esenyurt'ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı VİDEO