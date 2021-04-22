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    Esenyurt'ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı

    Esenyurt'ta 61 yaşındaki sürücü Atahac Vasılev, tamir etmek istediği tırın altında kalarak feci şekilde can verdi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:32
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    Esenyurt'ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tır sürücüsü Atahac Vasılev tamir etmek için tırın altına girdi.

    TIRIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

    Tır bir anda hareket etti. Sürücü Atahac Vasılev de yaklaşık 50 metre tırın altında sürüklendi.

    Olay gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu. Ağır yaralanan tır  sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

    Esenyurt'ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı VİDEO

    Esenyurt ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı #1

    Esenyurt ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı #2

    Esenyurt ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı #3

    Esenyurt ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı #4

    Esenyurt ta tamir etmek istediği tırın altında kaldı #5

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