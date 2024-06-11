Esenyurt'ta tartıştığı akrabalarının iş yerini yaktı İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı akrabalarının oto tamir dükkanını benzin dökerek ateşe veren kişi yakalandı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan bir oto tamir dükkânında gece saatlerinde yangın meydana geldi.

Tartıştığı akrabalarının iş yerini ateşe verdi

Akrabalarıyla bilinmeyen nedenle tartışan C.D. isimli kişi, akrabalarına ait oto tamir dükkanına gitti. C.D., yanında getirdiği 5 litrelik bidondaki benzini iş yerine dökerek ateşe verdi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İş yeri içerideki 8 araca sıçrayan alevler söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yanan iş yerini ve içerisinde bulunan 8 aracı kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Başakşehir'de yakalandı

Yapılan çalışmalar sonrasında kimlik bilgileri tespit edilen C.D. Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadeler sonrasında, C.D.’nin akrabaları ile arasında çıkan tartışma sonrasında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)