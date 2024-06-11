İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan bir oto tamir dükkânında gece saatlerinde yangın meydana geldi.
Tartıştığı akrabalarının iş yerini ateşe verdi
Akrabalarıyla bilinmeyen nedenle tartışan C.D. isimli kişi, akrabalarına ait oto tamir dükkanına gitti. C.D., yanında getirdiği 5 litrelik bidondaki benzini iş yerine dökerek ateşe verdi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İş yeri içerideki 8 araca sıçrayan alevler söndürüldü
İtfaiye ekipleri, yanan iş yerini ve içerisinde bulunan 8 aracı kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Başakşehir'de yakalandı
Yapılan çalışmalar sonrasında kimlik bilgileri tespit edilen C.D. Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadeler sonrasında, C.D.’nin akrabaları ile arasında çıkan tartışma sonrasında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış