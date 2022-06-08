Esenyurt'ta tekel bayi sahibinin kardeşini öldüren sanığa müebbet istemi

Tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi öldüren Hüseyin Yaşatan hakkında savcı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin içinde bulunan tekel bayine gelen Hüseyin Yaşatan, Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı.

Ağabeyini bulamayınca kardeşini öldürdü

Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi (28) gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti.

Tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı.

Sanık hakim karşısına çıktı

Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Yaşatan cezaevinden duruşmaya getirilirken maktül Ferdi Özekinci’nin ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Bana bir yumruk attı"

Tanık olarak dinlenen Seyedpezhman Hosseınırahımı, "Olay tarihlerinde ben tekel bayinde çalışıyordum. Sanık bizim müşterimizdi. Bizim bayiden buz siparişi vermişti. Gittiğimde çok sinirliydi, agresifti, sanırım alkollüydü. Zaten benim paramı da vermedi. Yanağımdan makas aldı. 'Otur paranı vereceğim' dedi. Ben elini çek dedim bunun üzerine sanık bana bir yumruk attı. Ben bunu pek önemsemedim. Tekel bayine geri döndüm. Patronum Ramazan'a sanığın bana yumruk attığını ve parayı da vermediğini söyledim. Ferdi bu esnada yanımızda değildi. Bir süre sonra dükkâna geldi. Ramazan sanığı telefonla aradı ve sanığa niçin bana vurduğunu sordu, tartıştılar. Ben Türkçe bilmediğim için ne konuştuklarını tam anlamadım. Telefon görüşmesinden yaklaşık yarım saat sonra Ferdi dükkâna geldi. Ramazan Bey bu olanları Ferdi’ye anlattı" diye konuştu.

"Sanık elindeki silahla bir kaç el ateş etti"

Hosseınırahımı, "Silah seslerini duyduktan sonra bayiye geri döndüm. Ferdi Bey kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kendisini taksiye bindirip hastaneye götürmeye çalışıyorlardı. Biz olay yerinde 4-5 kişiydik, vuran kişiyi kaçmasın diye peşinden gittik. Asansörün yanında elinde silah olduğu vaziyette şahsı yakaladık. Olay yerinde bulunanlar ile elindeki silahı almaya çalıştık. Sanık elindeki silah ile bir kaç el ateş etti. Silahı almaya çalıştık ancak ateş edilince ben korktum ve oradan uzaklaştım" dedi.

"Eve geldiğinde ağzı burnu kan içerisindeydi"

Tanık olarak dinlenen sanığın kız arkadaşı Salıkha Umurkulova ise, "Olay tarihinde kendisi ile aynı evde yaşıyorduk. Olay günü arkadaşım Hüseyin, buz siparişi verdi. Siparişi eve tekel bayinde çalışan getirdi. Sanık siparişin parasını tekel bayi çalışanına verdi ancak çalışan fazla para istedi. Türkçe konuşamadığı için sanık ile anlaşamadılar. Sanığın çocuğa para verdiğini bizzat görmedim içeride koltukta oturuyordum. Yanlarına gittiğimde çocuğun fazla para istediğini ve anlaşamadıklarını anladım. Hüseyin buna sinirlenip çocuğa benim yanımda istediği fazla parayı vermedi. Çocuk ile anlaşamadılar. Çocuk aşağıya indi. 10 dakika sonra Hüseyin'e bir telefon geldi. Telefondaki şahıs bağıra çağıra konuşuyordu. Telefondaki Hüseyin'i aşağı çağırmış Hüseyin de buna tamam diyerek aşağı indi. Hüseyin'in üzerinde silah yoktu. Ben evde silah görmedim. Hüseyin yaklaşık 1 saat sonra eve geri döndü. Eve geldiğinde ağzı burnu kan içerisindeydi" dedi.

Savcı mütealaasını açıkladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın "Kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca sanığın "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tutukluluk hali devam edecek

Sanık Hüseyin Yaşatan esasa ilişkin savunmasında siteden çıktıktan sonra katılan tarafın kendisini darbettiğini belirterek mahkemeden telefon sinyallerinin incelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti maktulün kardeşi olan katılan Ramazan Özekinci ve maktule ait telefonların HTS kayıtlarının incelenmesi için BTK’ya yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdi Özekinci ile müşteki Ramazan Özekinci’nin kardeş oldukları ve Esenyurt’ta tekel bayi işlettikleri kaydedildi.

Olay tarihi 24 Ekim 2021’de sanık Hüseyin Yaşatan’ın maktulün tekelinden sipariş verdiği, sonrasında eksik sipariş nedeniyle sanık ile maktulün arasında tartışma çıktığı ve bu tartışma sonrasında sanığın silahıyla maktule ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, sanık Hüseyin Yaşatan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



(Öldürülen Ramazan Özekinci)









