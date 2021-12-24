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    Esenyurt’ta tekel bayisini soyan hırsızlar kamerada

    Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan tekel ürünlerini çalan hırsızların kaçış anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 12:44
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    Esenyurt’ta tekel bayisini soyan hırsızlar kamerada

    İstanbul Esenyurt'ta Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda hırsızlar, çalıntı plakalı bir araçla tekel bayisine geldi.

    100 BİN LİRALIK SİGARA VE ALKOL ÇALINDI

    Şahıslar, dükkan camını kırıp içeriye girdikten sonra dakikalar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin liraya olan sigara ve alkolleri çalıp araca yükledi.

    Çevreden geçenlere de aldırmayan şüphelileri bir vatandaş, evinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Esenyurt’ta tekel bayisini soyan hırsızlar kamerada

    HIRSIZLAR KAYIPLARA KARIŞTI

    Hırsızlar ise kayıplara karıştı. Kendisine haber verildikten sonra iş yerine gelen dükkan sahibi Sertaç Altuntop, polisi aradı.

    Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Esenyurt’ta tekel bayisini soyan hırsızlar kamerada #1

    "KENDİLERİNİ İZLEYEN ÖĞRENCİLERE DE SİGARA VERMİŞLER"

    Altuntop, kapıcının kendilerini aradığını ve dükkanda ses olduğunu söylediklerini ifade ederek, "Geldik kapı yarım açıktı, camlar kırılmıştı. Dükkanda pahada ağır, yükte hafif tüm ürünlerimizi almışlar. 70 ile 100 bin lira arasında bir ürün çalınmış, daha tam hesaplayamadık. Kepengi açmışlar 7 kişi gelmişler. Burada öğrenciler de kendilerini izliyor. Kendilerini izleyen öğrencilere de sigara vermişler. Şikayetçi olduk." dedi.

    Ayrıca dükkan sahibi Sertaç Altuntop, alarm sisteminin çalıştığı halde alarmın çalmadığını, konuyla ilgili davacı olacağını ifade etti.

    Esenyurt’ta tekel bayisini soyan hırsızlar kamerada #2

    Esenyurt’ta tekel bayisini soyan hırsızlar kamerada #3

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