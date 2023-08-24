İstanbul'da telefonla kadını rahatsız etti, dayaktan hastanelik oldu Bir süredir kadını telefonla arayarak rahatsız eden kimliği belirsiz şahıs, kadının yakınları tarafından tekme tokat ve sopayla dayak yedi. Telefon tacizcisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Esenyurt'ta nabızlar yükseldi.

Örnek Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz adam, bir süredir telefonla arayıp rahatsız ettiği kadın ve kadının yakınları ile sokak üzerinde buluştu.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kadının yakınlarından olan şahıs, adama doğru atılıp saldırdı.

Yüzüne tekme attı

Yere yığdığı adamı defalarca yumruklayan şüpheli, kadının müdahale çabasına rağmen durmadı.

Öfkeli şahıs, doğrulmaya çalışan adamın yüzüne sert bir şekilde tekme atarak tekrar düşmesine neden oldu.

Bir diğeri de sopayla saldırdı

Tarafların yanına giden bir diğer şüpheli ise yerden sopa alarak vurmaya ve tekme atmaya başladı.

Şahıslar, esnaf ve sokak sakinlerinin müdahalesi ile dururken kadın ise kanlar içinde kalan adamın telefonunu cebinden alarak yere attı.

Hastaneye kaldırıldı

Şüpheliler olay yerinden ayrılarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.