Bir grup gaspçı, yoldan geçen gencin telefonunu almak istedi. Telefonunu vermeyen genç, gaspçıların bıçaklı saldırısına uğradı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Yeşilkent Mahallesi'nde gaspçılar, yoldan geçen bir gencin önünü keserek telefonunu çıkartmasını istedi.

Gencin telefonunu vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Şahıslardan biri, cebinden çıkardığı bıçağı gence sapladı.

"BİZ BİR ŞEY YAPMADIK"

Yaşanan olay sonrasında hızla uzaklaşmaya çalışan şahıslar, vatandaşların tepkisi ile karşılaşınca "Biz bir şey yapmadık" diyerek kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta telefonunu vermeyen genç, gaspçılar tarafından bıçaklandı VİDEO



GENCİN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Çalılık alanda bıçaklanmış halde yatan gencin yardıma koşan vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastane kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.