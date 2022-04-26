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- Esenyurt’ta trafik polisine tehdit: Seni aldıracağım
Esenyurt’ta trafik polisine tehdit: Seni aldıracağım
Trafik uygulamasında cep telefonu ile konuşuyor diye ceza kesilen sürücü, deliye döndü. Polisle tartışan sürücü, “Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” şeklinde tehditlerde bulundu.
- 26.04.2022 - 11:30
Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda seyir halinde olan Özkan Tok isimli sürücü, telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı.
Cezai işlem için durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.
İşlemleri yapıldığı sırada polisle kavgaya tutuşan sürücü, tehditler savurmaya başladı.
“Seni aldıracağım”
Polis memuruna “Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyen sürücü, ortalığı birbirine kattı.
Sinirlerine hakim olamayan sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi.
Cezayı yedi
İHA’nın haberine göre Özkan Tok’a seyir halindeyken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.