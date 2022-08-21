Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.000
1.41%
BTXN Coin
5.61
-3.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Esenyurt'ta trafikte sopalı saldırı

    Esenyurt’ta bir magandanın trafikte tartıştığı kişiye sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta trafikte sopalı saldırı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki sürücü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine minibüsteki şahıs araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

    Sopayla saldırdı

    Sürücü araçtan inmeyince, şahıs elindeki sopayla defalarca aracına vurdu. Öfkeden adeta deliye dönen şahıs, birkaç kez de araca yumruk ve tekme attı.

    İHA'nın haberine göre; olayın ardından şahıs vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılarak aracına bindirildi.

    Saldırıya uğrayan adama ise daha sonra aracından inerek cep telefonuyla saldırgan şahsı görüntüledi.

    maganda

    Trafikte sopalı maganda dehşeti VİDEO

    maganda

    maganda

    maganda

    maganda

    maganda


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Kim Milyoner Olmak İster'de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı
    Medya

    Kim Milyoner Olmak İster'de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı

    Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı
    3. Sayfa

    Kayseri’de, ‘polisim’ yalanıyla 910 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

    Görüş Bildir