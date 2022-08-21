Esenyurt'ta trafikte sopalı saldırı

Esenyurt’ta bir magandanın trafikte tartıştığı kişiye sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki sürücü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine minibüsteki şahıs araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

Sopayla saldırdı

Sürücü araçtan inmeyince, şahıs elindeki sopayla defalarca aracına vurdu. Öfkeden adeta deliye dönen şahıs, birkaç kez de araca yumruk ve tekme attı.

İHA'nın haberine göre; olayın ardından şahıs vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılarak aracına bindirildi.

Saldırıya uğrayan adama ise daha sonra aracından inerek cep telefonuyla saldırgan şahsı görüntüledi.

Trafikte sopalı maganda dehşeti VİDEO