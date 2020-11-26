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- Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı
- İHA
- 26.11.2020 - 13:02
- Güncelleme : 26.11.2020 - 13:06
İstanbul Esenyurt'ta 49 yaşındaki Mustafa Y. geçtiğimiz Pazartesi günü trafikte tartıştığı kişiyi takip etti.
Takip edilen kişi Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak'ta aracını park ederek evine çıktı.
Bu sırada Mustafa Y. yanında getirdiği yanıcı maddeyi 34 NJ 7999 plakalı otomobilin ön tarafına dökerek ateşe verip kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Kameralara yansıyan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Mustafa Y.’yi gözaltına aldı.
İTİRAF ETTİ
Polis merkezindeki sorgusunda zanlı, trafik tartışması yaşadığını belirttiği araç sahibini evine kadar takip ettiğini daha sonra aracı kundakladığını itiraf etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polisteki işlemlerinin ardından zanlı Mustafa Y. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı ViDEO