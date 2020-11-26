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Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı

gündüz vakti araç kundaklayan şüphelinin, aracını kundakladığı kişiyle trafikte tartıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, aracı eve kadar takip ettiğini itiraf etti.