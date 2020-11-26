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    Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı

    gündüz vakti araç kundaklayan şüphelinin, aracını kundakladığı kişiyle trafikte tartıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, aracı eve kadar takip ettiğini itiraf etti.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 13:06
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    Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı

    İstanbul Esenyurt'ta 49 yaşındaki Mustafa Y. geçtiğimiz Pazartesi günü trafikte tartıştığı kişiyi takip etti.

    Takip edilen kişi Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak'ta aracını park ederek evine çıktı.

    Bu sırada Mustafa Y. yanında getirdiği yanıcı maddeyi 34 NJ 7999 plakalı otomobilin ön tarafına dökerek ateşe verip kaçtı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Kameralara yansıyan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Mustafa Y.’yi gözaltına aldı.

    İTİRAF ETTİ

    Polis merkezindeki sorgusunda zanlı, trafik tartışması yaşadığını belirttiği araç sahibini evine kadar takip ettiğini daha sonra aracı kundakladığını itiraf etti.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polisteki işlemlerinin ardından zanlı Mustafa Y. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

    Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı ViDEO

    Esenyurt ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı #1

    Esenyurt ta trafikte tartıştığı kişinin aracını kundakladı #2

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