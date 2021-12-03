Dakikalar içerisinde tekel bayisinden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ürünü çalan hırsızlar, sitenin temizlikçisinin gelmesiyle birlikte kaçmaya çalışırken, arkadaşlarına çarptı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tekel bayisine sabah saatlerinde araba ile gelen hırsızlar, saniyeler içerisinde kapıyı kırarak içeriye girdi.

Dükkanın içerisinde buldukları alkol ve sigara kolilerini koşarak arabaya taşıyan hırsızlar, o sırada caddeden geçen sitenin temizlikçisine yakalandı.

HIRSIZLARDAN BİRİ KAPUTA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Aralarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından panikleyen hırsızlar, geldikleri araba ile kaçmaya çalışırken arkadaşlarına çarptı.

Kaputa tutunan arkadaşlarına aldırmayan hırsızlar durmayarak kayıplara karıştı.

Yaşanan o trajikomik hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta trajikomik hırsızlık ViDEO

“TEMİZLİKÇİ ARKADAŞ OLMASA DÜKKANI GÖTÜRECEKLERDİ”

Yaşanan hırsızlığı anlatan dükkan sahibi Atakan Çiçekçi, “Saat 05.00 sıralarında dükkanı soymuşlar. Emniyetten arkadaşlar beni aradı, o şekilde olaydan haberim oldu. Hırsızlığın yaşandığı esnada bizim sitenin temizlikçisi bir arkadaş var. O arkadaş olayı görüyor ve konuya müdahil oluyor. Kısa süreli aralarında arbede çıkıyor. Zaten o arkadaş olmasa dükkanı komple götürecekler. Yaklaşık 200 Bin TL’lik zarar var.” dedi.

“ZARARIMIZ ÇOK DAHA FAZLA OLABİLİRDİ”

Hırsızların panikle kaçarken kendi arkadaşlarına çarptığını ifade eden Çiçekçi, “Hırsızlar kaçarken temizlikçi arkadaş onlara tekme ve tokat atıyor. Tabii heyecanla arabaya binen hırsızlar, kaçarken bir arkadaşlarına çarpıyor. Arkadaşları kaputta asılı halde hırsızlar kayıplara karışıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Polis arkadaşlarımız hemen olaya müdahale etti. Allah onlardan ve duyarlı vatandaşımızdan razı olsun. O arkadaş olmasa zararımız çok daha fazla olabilirdi.” dedi.