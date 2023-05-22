Esenyurt'ta tüfekli damat dehşeti kamerada Esenyurt'ta düğün öncesi toplanarak konvoy yapan gruptaki damat, eline aldığı av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açtı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir grup güzellik uzmanı Filiz Y. ile Yusuf A.’nın düğünü için toplandı.

Gruptaki bir şahıs, damat Yusuf A.’ya yivsiz av tüfeği verdi.

Tüfekle ateş etti

Tüfeği eline alan damat, havaya doğru defalarca ateş açtı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, grup ardından araçlarına binerek otoyola çıktı.

Şahıslar, burada da seyir halindeki araçtan tabancayla havaya defalarca ateş açarak adeta terör estirdi.

Yolu kapattılar

Yol da kesen şahıslar, drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak patinaj da çekti. Şahıslar o anları bir sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, inceleme başlattı.

Görüntülerden tespit edildi

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, tüfekle ateş açan damadın Yusuf A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda damadın adresini bulan polis, düğünün ertesi günü evinde yakaladı.

Evde yapılan aramalarda, olayda kullanılan yivsiz av tüfeği ve 3 adet şarjör ile metal bir kutu içerisinde toplamda 197 adet fişek ele geçirildi.

Serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Yusuf A., emniyette ifadesinin alınması ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.